Liverpool, i tifosi contro la Nike: "Non siamo la Roma"

Il Liverpool ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione, ma i tifosi non sembrano essere assolutamente contenti. I Reds, dopo anni con la New Balance, hanno scelto Nike come sponsor tenico. Se la prima annata con il brand americano non ha portato a particolari sconvolgimenti, la prima maglia del prossimo campionato ha fatto arrabbiare i sostenitori che hanno preso d'assalto social e forum dedicati alla squadra di Klopp. La "colpa" sarebbe nei bordi dell colletto e delle maniche che salutano il classico bianco e diventano arancioni. La nuova divisa è ispirata a quella degli anni 60, ma non sembra incontrare il gusto dei sostenitori. "Perché l'arancione?", "Possiamo tornare alla New Balance e lasciare la Nike?" e "Non siamo la Roma, questa è la loro maglia non la nostra" sono alcuni dei commenti più frequenti. L'aver abbandonato il bianco è quasi un affronto per i tifosi del Liverpool che continuano la loro battaglia. La Nike e la società li ascolteranno?