Milan, fine del calvario: Pioli recupera un titolarissimo contro l'Atalanta

"Maignan, la fine di un calvario. Torna titolare 162 giorni dopo". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. Questa sera il Milan scenderà in campo contro l'Atalanta in una sfida importante per la zona Champions League. Il tecnico Stefano Pioli può sorridere visto il recupero di Mike Maignan che tornerà a difendere i pali dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box per diverso tempo.