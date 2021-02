Napoli, che paura per Mertens: il suo aereo finisce fuori pista all'atterraggio

Un grosso spavento, e per fortuna solo quello, per Dries Mertens. Il giocatore del Napoli, di ritorno in Belgio per curare il suo infortunio alla caviglia, ha vissuto una brutta disavventura con l'aereo che aveva noleggiato. Il mezzo, riporta quotidiano Het Laatste Nieuws, durante l'atterraggio all'aeroporto di Deurne sarebbe uscito fuori pista danneggiandosi e lasciando a terra i segni dell'incidente. I fatti risalgono a sabato scorso, ma sono stati resi noti solo oggi dalla stampa locale. Un rischio dal quale il belga comunque è uscito fortunatamente illeso.