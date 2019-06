Napoli, De Laurentis: "Sarri urla e bestemmia. Si adeguerà alla Juventus?"

Comincia con una frecciatina da parte del suo ex presidente l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Nello stesso momento in cui l'ex allenatore del Napoli si è presentato alla stampa in veste di nuovo tecnico bianconero, Aurelio De Laurentis ha commentato in maniera provocatoria la scelta di accettare la corte della Juventus: "Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia. Vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra". Poi ha continuato: "La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti invece è un aziendalista. Sarà ancora più bello vedere quanto Ancelotti batterà la Juve sul campo" - le parole riportate da Sport Mediaset. Juventus-Napoli è già cominciata. E se queste sono le premesse...

