Roma, Pallotta su De Rossi: “Non cambio idea, gettate pure m...”

Continua la crisi in casa Roma. La Champions League si è allontanata in modo forse definitivo, e si fanno sentire le contestazioni dei tifosi alla società per il caso De Rossi. Una protesta che ha causato la reazione del presidente giallorosso James Pallotta, deciso nel non dare ascolto alla voce dei romanisti. Ecco le sue parole, riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: “Se vogliono gettare m... su di me bene, ma io non torno indietro”. De Rossi vuole continuare a giocare, ma la Roma ha già preso la sua decisione definitiva.

