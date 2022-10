Stadio Roma, Veloccia: "Pronti a una maratona. Sull'ospedale Pertini..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha avviato il progetto per la costruzione di uno stadio a Pietralata, come annunciato dalla stessa società giallorossa in un recente comunicato. A questo riguardo è intervenuto, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica: "La conferenza dei servizi parte a ottobre e dovrebbe chiudersi in 90 giorni, poi la delibera dell’aula che dovrebbe dichiarare la pubblica utilità, quindi una verifica da parte di vari soggetti concorrenti e successivamente il progetto definitivo che porterà alla conferenza dei servizi decisoria. Dobbiamo affrontare una maratona". Tra i temi che sono stati trattati c'è anche quello dei trasporti e dell'accessibilità all'ospedale Pertini, adiacente alla zona identificata per la costruzione dello stadio. Veloccia si è espresso anche su questo, rivelando che si sta cercando una soluzione al riguardo e che l’obiettivo è portare il 50% degli spettatori con i mezzi pubblici, sia tramite metropolitana che autobus. Per quanto riguarda l'ospedale, l'accesso e l'uscita sono argomenti primari e fondamentali ed è un altro punto sottolineato nelle interlocuzioni con la società. Non ci saranno, rivela l'assessore, ulteriori costruzioni come palazzi, hotel o centri commerciali, ma solo un grande parco urbano a disposizione dei cittadini.