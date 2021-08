Tokyo 2020, Italia show: Tamberi è oro nel salto in alto

L'Italia vola alle Olimpiadi di Tokyo e vince il terzo oro dei propri Giochi. A vincere l'oro è Gianmarco Tamberi che vince con la misura di 2,37 ex equo con il qatariota Barshin nel salto in alto. I due saltatori non hanno sbagliato nulla fino ai 2,37, fallendo la misura dei 2,39. L'azzurro e il saltatore del Qatar potevano scegliere se prendersi l'oro pari-merito oppure se giocarsi uno spareggio. I due, di comune accordo, non hanno voluto continuare a sfidarsi preferendo salire insieme sul gradino più alto del podio. Una soddisfazione incredibile per l'italiano che aveva dovuto saltare i giochi di Rio de Janeiro nel 2016 a causa di un infortunio. E Gimbo ha deciso di ricordare proprio quel brutto episodio durante i festeggiamenti.

