Calciomercato Lazio, accordo con il Maiorca per Muriqi: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - E alla fine accordo fu. Lazio e Maiorca, in fondo a un'altra giornata intensa di trattative, hanno trovato la quadratura del cerchio per quanto riguarda l'operazione Muriqi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante si trasferirà in Spagna in prestito oneroso per una cifra vicina al milione e diritto di riscatto fissato a 12. Nessun obbligo, neanche condizionato, ma cifra immediata prossima alle richieste dei biancocelesti. Nella giornata di sabato il kosovaro dovrebbe raggiungere Palma di Maiorca per sottoporsi alle visite mediche di rito. L'uscita di Muriqi permetterà alla Lazio di muoversi anche in entrata.

Nuovi contatti per cercare di sbloccare l’operazione e arrivare alla chiusura. Lazio e Maiorca lavorano per trovare la quadra, sono ore importanti, manca sempre meno al gong finale del mercato. Muriqi attende, ha dato l’ok a lasciare Roma e iniziare la nuova avventura in Liga, ha trovato l’accordo economico con il club spagnolo, c’è ancora da limare invece la quota riservata alle commissioni dei suoi agenti. In queste ore, però, da quanto filtra, sembra si stia andando verso un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Ballano ancora distanze sulle cifre: la Lazio vuole in prestito oneroso da un milione di euro, mentre il Maiorca a stamattina non andava oltre i 500 mila euro. Mentre il riscatto dovrebbe essere fissato a 12 milioni di euro. L’intenzione è quella di trovare l’accordo e chiudere tra stasera e domani, condizione necessaria per operare poi anche in entrata.

