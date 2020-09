Calciomercato Lazio, i giorni di Fares e Muriqi: tempistiche per le ufficialità

Fares e Muriqi sono rispettivamente il terzo e il quarto colpo del calciomercato della Lazio dopo Escalante e Reina. Gli accordi sono già stati raggiunti con Spal e Fenerbahce e nel giro di qualche giorno i due calciatori inizieranno a lavorare in gruppo. Mancano ancora le visite mediche e poi si potrà passare ai comunicati ufficiali.

FARES - L'esterno franco-algerino è arrivato nella Capitale martedì sera in macchina ed è stato poi avvistato fuori da un ristorante del centro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei ieri ha atteso l'arrivo del suo agente Mino Raiola per definire gli ultimi dettagli e ottenere il via libera alle visite mediche (si svolgeranno tra oggi e domani). Fares potrebbe aggregarsi alla squadra nel giro di 72 ore. Ha firmato un quinquennale a 1,5 milioni a stagione e sta scalpitando per l'inizio dell'avventura in biancoceleste, dove riabbraccerà Lazzari.

MURIQI - L'attaccante kosovaro ieri era ancora in Turchia, dopo il matrimonio della sorella in patria di domenica scorsa. Il pranzo con il procuratore Haluk Canatar (poi rivisto a cena) e la richiesta del visto a Istanbul. Muriqi è extracomunitario e per sbarcare a Roma si è dovuto sottoporre al tampone 48 ore prima del viaggio. L'arrivo potrebbe esserci oggi, per poi fare ritorno in Turchia nei prossimi giorni per ritirare il visto. Anche se ieri sera il Fenerbahce ha comunicato l'inizio delle trattative con la Lazio, gli accordi sono chiusi e il giocatore guadagnerà nella Capitale 2.2 milioni a stagione più bonus. A causa di uno stiramento non si allena da 20 giorni e la ripresa delle attività potrebbe coincidere con la presentazione ai nuovi compagni di squadra.

