Calciomercato Lazio | Milinkovic si confessa con i suoi ex compagni: "Vorrei..."

© foto di Insidefoto/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non sarebbe riuscito a trattenersi Sergej Milinkovic-Savic. Fin dai minuti che hanno seguito il triplice fischio di Lazio-Inter, partita a cui ha assistito da uno dei box dell'Al-Awwal Park, aveva già espresso la sua nostalgia di Roma e della Lazio. "Certo che mi manca" - ha ammesso - "sono stato otto anni lì". E otto anni non si dimenticano così facilmente, forse neanche il denaro è in grado di mettere alle spalle emozioni e amori che ti hanno accompagnato nel percorso per diventare uomo. Persone, amici sono stati quella nostalgica quotidianità, gli stessi che ieri il Sergente è voluto andare a salutare all'aeroporto di Riad. Ha stretto la mano a Sarri e Lotito, ha riso, scherzato e si è confessato con i compagni più fidati: "Mi mancate tanto. Vorrei tornare alla Lazio", avrebbe detto con il cuore in mano secondo quanto riportato dal Messaggero. L'Arabia non è posto per lui, non si sente a casa com'era a Roma e dopo aver messo in tasca 20 milioni in un anno non sarebbe da escludere che possa fare un passo indietro, dare il ben servito all'Al Hilal e rispondere al richiamo della Capitale.