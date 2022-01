Calciomercato Lazio, Orsolini e Lasagna sulla lista di Lotito: ecco cosa serve

Sbloccare il mercato in uscita e provare a inserire nuovi tasselli. La Lazio cercherà di sfruttare questi ultimi giorni di mercato per dare una mano all’allenatore e rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. In uscita ci sono diversi elementi, da Muriqi a Vavro, passando per Jony, Adekanye e lo stesso Patric che è voluto dal Valencia. In orbita biancoceleste, dovesse arrivare una svolta dal mercato in uscita, ci sono Kevin Lasagna e Riccardo Orsolini.

IPOTESI - Soluzioni tampone, giocatori che conoscono il campionato italiano, pronti all’uso. Il primo è un attaccante rapido, sa giocare sulla profondità, ha caratteristiche non molto diverse da Immobile. Il Verona può lasciarlo andare anche in prestito con diritto di riscatto, è valutato circa cinque milioni di euro. Orsolini, invece, è un esterno da 4-3-3, era finito ai margini a Bologna, si è rilanciato nelle ultime settimane, il club felsineo può liberarlo, ma serve uno sforzo economico diverso, da circa 10 milioni, magari sfruttando sempre la soluzione del prestito con diritto. Lasagna e Orsolini sono due nomi da tenere in considerazione, possono diventare centrali negli ultimi giorni di mercato, ma serve prima la svolta in uscita.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge