Calciomercato Lazio | Trovato l'accordo con Baroni: tutti i dettagli

AGGIORNAMENTO 13.12 - Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, in queste ore la Lazio avrebbe trovato l'accordo verbale con Marco Baroni. L'ex tecnico scaligero è atteso a Roma nelle prossime ore dove si incontrerà la società per limare i dettagli e mettere tutto nero su bianco. L'idea sarebbe quella di proporgli un biennale con opzione per il terzo anno.

Prosegue la ricerca della nuova guida tecnica in casa Lazio. Tanti i nomi per la panchina accostati ai biancocelesti nelle ultime ore dopo le dimissioni di Tudor. In questo momento il favorito sembra Marco Baroni, reduce da un'ottima annata con il Verona culminata con la salvezza a novanta minuti dalla fine del campionato. Baroni sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Come appreso dalla nostra redazione, è lui il favorito in questo momento. Si proverà a chiudere con il suo entourage nelle prossime 24 ore per iniziare a pianificare la prossima stagione. Sempre più complicate le altre piste, anche il grande sogno Sergio Conceicao sembra definitivamente sfumato.

