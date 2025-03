FORMELLO - Lazio, Dia prima punta. Carte mischiate, Baroni riflette

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Carte mischiate, Baroni riflette sui jolly da schierare a Bologna per l’ultima partita prima della sosta. Rifinitura da decifrare, va di pari passo con le valutazioni sui calciatori usciti affaticati dall’impegno europeo con il Viktoria Plzen e sugli altri non ancora al meglio. Dele-Bashiru ha saltato la rifinitura, giovedì era appena rientrato da un problema alla caviglia. Marusic ha svolto una seduta a parte, Castellanos ha iniziato con il gruppo, poi però non ha partecipato alle prove tattiche.

Tutti in ballo (anche per la convocazione) e dubbi in ogni reparto. Davanti, salvo sorprese, sarà comunque Dia a vestire la maglia da centravanti. Isaksen e Zaccagni sembrano sicuri del posto sulle fasce, al centro potrebbe essere scelto Vecino in posizione più avanzata, da trequartista alle spalle della punta. A centrocampo sono in vantaggio Guendouzi e Rovella, di ritorno dal turno di stop muscolare in campionato e disciplinare in Europa League. Insieme al francese, però, è stato testato Belahyane alla vigilia.

In difesa, con Marusic non al top, è in pole Lazzari a destra, dove però è stato provato pure Hysaj, tornato a disposizione dal lungo infortunio muscolare. Da ieri l’albanese ha ricominciato gli allenamenti coi compagni, è un recupero importante visto Pellegrini ancora fuori lista. A sinistra Tavares (oggi la sua alternativa era Provstgaard), al centro probabile coppia Gila-Romagnoli. Anche in questo caso la rifinitura non ha sciolto però i dubbi su un possibile impiego di Gigot. Tra i pali Provedel favorito su Mandas dopo le ultime prestazioni. A breve verranno definiti i convocati.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Hysaj, Belahyane, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro, Castellanos. All.: Baroni.