FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Leiva ok, riecco Milinkovic

FORMELLO - L’Inter ora è nel mirino. Tornano i primi nazionali e la Lazio può cominciare a preparare la sfida di San Siro. Immobile e Pedro Neto sono gli unici che devono ancora fare rientro a Formello. Gli altri (Bastos, Badelj, Marusic e Milinkovic) ci sono e partecipano alla prima seduta della giornata (prevista doppia, il secondo allenamento alle 15). Inzaghi divide la rosa in due: il primo gruppo arriva in campo alle 10, il secondo circa un’ora dopo. Per entrambi un lavoro di forza e scatti precede le prove tattiche con alcuni ragazzi della Primavera a fare da sparring partners.

SITUAZIONE. Bastos e Badelj completano la sgambata. Per Marusic lavoro differenziato in scarpe da ginnastica, Milinkovic evita di forzare e svolge una parte insieme al preparatore atletico Fonte. Anche per Leiva - colpito alla coscia durante il test di sabato scorso - part-time con il resto dei compagni: inizio in scarpe da ginnastica insieme al preparatore Bianchini, poi aggregato per le esercitazioni anti-Inter. Ancora a riposo Patric (influenzato) e Radu, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata nell’amichevole con i baby di Bonacina. È scattata la prudenza, non ancora l’allarme. Ottimismo sul suo recupero per il posticipo di domenica.

