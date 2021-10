FORMELLO - Lazio, Immobile a parte: lavoro con scarpini e pallone

FORMELLO - Immobile a parte, lavoro in campo con gli scarpini: prima un po' di corsetta, poi qualche esercitazione con il pallone. Un passo in avanti da parte di Ciro, stamattina in clinica per nuovi accertamenti strumentali. Dovrebbe farcela per l’anticipo con l’Inter, ha saltato il Bologna e i successivi impegni con l’Italia. I prossimi giorni saranno decisivi, le sue condizioni verranno valutate quotidianamente, si farà il punto della situazione a ridosso di sabato. La speranza è che tra un paio di giorni possa riaggregarsi ai compagni, magari insieme ai nazionali impegnati nel weekend di sosta (Milinkovic, Marusic, Strakosha, Hysaj, Acerbi, Akpa Akpro, Muriqi, Raul Moro, Kamenovic). Gli allenamenti sono ripresi oggi pomeriggio dopo le 48 ore di riposo concesse da Sarri. È rimasto fermo Zaccagni, che ha recuperato dall’infortunio muscolare, ma non si è visto in campo per un leggero attacco influenzale. A Formello per il resto della rosa riscaldamento in palestra, allunghi, possesso palla e infine partitella (saltata da Cataldi).