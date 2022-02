FORMELLO - Lazio, Immobile torna domani. Acerbi ha recuperato

FORMELLO - Acerbi ok, secondo di giorno di fila in gruppo. Per Immobile bisognerà aspettare domani, il suo ritorno è comunque un dato di fatto e avverrà nella rifinitura in programma tra 24 ore. Una manna per Sarri, già alle prese con la squalifica di Zaccagni e con l’infortunio di Pedro. Lo spagnolo verrà rivalutato tra qualche giorno, rischia il forfait anche per il match di domenica contro il Napoli. Il recupero di Immobile permetterà al tecnico di spostare sulla sinistra Cabral e di chiudere il tridente con Felipe Anderson dalla parte opposta. Senza Ciro sarebbero rimasti soltanto i due baby Moro e Romero. La buona notizia si concretizzerà a breve, Immobile ci sarà dopo aver saltato il round d’andata con il Porto e la trasfera di Udine.

RITORNI. Acerbi si allena da ieri coi compagni, Sarri riflette se impiegarlo subito dall’inizio dopo un mese e mezzo ai box. Ballottaggio con Patric. Sulle fasce è out Lazzari, ne avrà per un altro mese (lesione di secondo grado al flessore destro). Il dubbio è tra Hysaj e Radu, Marusic è sicuro dell’impiego. A centrocampo tornano dalla squalifica scontato in campionato Leiva e Luis Alberto, il Mago verrà schierato al posto di Basic, in regia qualche perplessità c’è vista l’ultima prova di Cataldi. Oggi pomeriggio a Formello la rosa è stata divisa tra chi ha giocato titolare alla Dacia Arena e chi è rimasto a riposo. Non si è allenato Strakosha, le sue condizioni non dovrebbero preoccupare. Domani, salvo sorprese, parteciperà alla sgambata della vigilia.