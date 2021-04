FORMELLO - Lazio, Inzaghi ha le idee chiare: Leiva unico dubbio

FORMELLO - Riscaldamento coi compagni, poi lavoro differenziato con il preparatore atletico Fonte (allunghi ed esercitazioni con il pallone), in chiusura di nuovo in gruppo per la fine delle prove. Lucas Leiva è l'unico dubbio di Inzaghi - ancora in isolamento domiciliare - a due giorni dalla sfida con il Benevento. Tutte le altre scelte sembrano fatte. Il brasiliano è affaticato, negli ultimi due giorni ha gestito le proprie condizioni, stamattina si è rivisto sul campo per una porzione di seduta con il resto della rosa. Impegnata nei test tattici anti-Benevento: torneranno titolari Correa e Lazzari, squalificati a Verona, il loro rientro servirà a sostituire Caicedo in attacco (un turno di stop da parte del giudice sportivo) e Akpa Akpro sulla fascia destra. Marusic, uno dei più in forma, verrà confermato sulla linea dei difensori con Acerbi e Radu.

INTENZIONI. A centrocampo Fares esterno sinistro, in mezzo Milinkovic e Luis Alberto sicuri della maglia. Il punto interrogativo è in regia: oggi, visti i fastidi muscolari di Leiva, si è mosso Escalante tra il Sergente e il Mago. Cataldi non si è allenato, già ieri aveva interrotto in anticipo la sgambata. Intanto continuano i progressi di Luiz Felipe, più vicino al ritorno in gruppo: il classe 1997 sta aumentando l'intensità del lavoro a parte. Una volta riaggregato verrà fatta una scelta sul suo reintegro nella lista: Hoedt e Musacchio sono i due candidati principali a lasciargli il posto.