FORMELLO - Lazio, la ripresa: Muriqi differenziato, scarico per Luis Alberto

FORMELLO - Seduta di ripresa (ore 11) il giorno dopo il match al Vigorito. Rosa divisa tra chi ha affrontato il Benevento e chi è rimasto a riposo, anche se col gruppo in campo ci sono anche Luiz Felipe, Escalante e Correa, tre dei calciatori impiegati dal primo minuto. Rimangono in palestra tutti gli altri, compresi Parolo, Caicedo e Akpa Akpro (squalificato nel turno infrasettimanale). Luis Alberto invece effettua una corsetta di scarico in scarpe da ginnastica: lo spagnolo aveva saltato la sfida con il Verona per un fastidio all'adduttore, ieri è stato sostituito soltanto a 10' dalla fine. Lavoro differenziato per Muriqi, out per uno stiramento da Lazio-Zenit: sta ultimando il recupero, potrebbe farcela per il Napoli, dipenderà dalle risposte dei prossimi giorni e se riuscirà a riaggregarsi nel giro di 48 ore.

INFERMERIA. Non ci saranno sicuramente Leiva e Fares, hanno riportato entrambi una lesione muscolare sabato scorso. Il brasiliano ha giocato 7 partite in 21 giorni, l'ex Spal era stato fatto rifiatare eppure si è fermato nuovamente. Sotto osservazione le condizioni di Acerbi: è una corsa contro il tempo per il Napoli, più "semplice" rivederlo per la trasferta a San Siro con il Milan. Era uscito contro il Verona nel primo tempo a causa di un problema alla coscia destra, il tentativo di recupero non deve scontrarsi con un rischio eccessivo.