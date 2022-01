Lazio, ansia Pedro: oggi gli esami strumentali per scongiurare lo stiramento

Vittoria netta e importante quella arrivata sabato contro la Salernitana, che però ha portato con sé anche una pessima notizia per la Lazio: Pedro è stato costretto a fermarsi e a chiedere il cambio poco prima dell'intervallo, creando non pochi grattacapi a mister Sarri. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, quest'oggi il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali al polpaccio che cercheranno di inquadrare meglio il suo infortunio, con lo spettro dello stiramento da scongiurare. Quel che è certo è che Pedro non sarà in campo domani contro l'Udinese in Coppa Italia, da capire se si potrà rivedere già con l'Atalanta o se sfrutterà la sosta del campionato per riprendersi al 100% ed evitare ricadute.