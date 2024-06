Lazio, finito il secondo incontro con Tudor: i dettagli

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 13.45 - La Lazio e Tudor avanti insieme, ma con ancora diversi dubbi da sciogliere. Il secondo incontro tra le parti ha portato a un'ulteriore fumata grigia: restano distanze di vedute sul mercato e sulle prospettive tecniche della rosa. Le parti si terranno in contatto telefonico, anche se Tudor tra poche ore ripartirà per la Croazia e per le vacanze. Nonostante le distanze su diversi argomenti toccati nei due meeting, l'allenatore non ha intenzione di dimettersi, attende le mosse della società che, dal canto suo, non esclude che dietro al tecnico possano esserci altri club. Uno stallo che vi avevamo raccontato e che non s'è ancora risolto, nonostante due incontri in poche ore. La Lazio e Tudor vanno avanti insieme, ma con circospezione, senza sbilanciarsi, tra differenze di vedute e tentativi di non spezzare la corda del rapporto iniziato tre mesi fa. La situazione rimane intricata, il Bologna tiene Tudor sotto osservazione, sempre che nel frattempo non chiuda con Italiano (possibilità in aumento). Sull'ex Verona anche alcuni club esteri si sono informati (vedi Besiktas), ma non hanno affondato. La Lazio e Tudor avanti insieme, ma la nebbia non s'è diradata...

Secondo round iniziato. La Lazio e Igor Tudor decidono il proprio futuro. Dopo la cena di ieri in un ristorante nei pressi del centro sportivo di Formello, il ds Fabiani e l'allenatore croato si sono riuniti di nuovo intorno alle dieci, proprio all'interno del training center. Con loro anche Anthony Seric, agente di Tudor, che era presente anche nella serata di ieri. Sul tavolo le strategie del club e le idee dell'allenatore, si deve trovare un'intesa definitiva per andare avanti insieme, per cercare di proseguire il rapporto e non interromperlo dopo soli tre mesi. Tudor ha espresso le proprie idee, i propri punti di vista sulla rosa attuale e sulle mosse da fare in entrata e in uscita, a ieri sera rimanevano diversità di vedute col club. Servirà appianarle per andare avanti insieme, sono ore roventi...

Articolo pubblicato alle ore 10.30