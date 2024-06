Lazio | Tudor-Lotito, è stallo totale: ecco gli scenari

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

La Lazio e Tudor, una storia che s’è incrinata e che rischia di spezzarsi come il Titanic dopo l’impatto con l’iceberg. E se la punta è un rapporto con Lotito mai così in crisi, la parte sommersa è composta da tanti elementi che vanno analizzati. Tudor chiede una rivoluzione vera e propria della rosa e - fosse per il croato - a finire sul mercato sarebbe buona parte dello scorso mercato estivo. Il famoso « mercato da 100 milioni » che Lotito ha sbandierato con orgoglio in questi mesi. Guendouzi, Isaksen, Castellanos, Rovella, sono tutti giocatori dei quali Tudor farebbe a meno. Anzi, di alcuni ha chiesto apertamente la cessione. Per l’ex Verona potrebbero finire sul mercato anche Romagnoli, Lazzari, Immobile, Cataldi, Hysaj e altri. Tudor sarebbe ripartito da Kamada, perno centrale del suo progetto, da Felipe Anderson, terrebbe volentieri Vecino, Zaccagni, Marusic, Pellegrini, i portieri, Casale, Gila e forse Patric. Il problema è che la Lazio non può operare una rivoluzione totale sul mercato, non ci sono i mezzi, ma per la società non ci sono nemmeno le motivazioni, in particolare per giocatori come Rovella, Isaksen, Guendouzi e Castellanos sui quali il club punta con decisione. Non solo.

STALLO - Altro elemento che non depone a favore di Tudor è il rapporto con la rosa: non c’è armonia, con buona parte dello spogliatoio non è scattata la scintilla, con alcuni anzi le relazioni sono piuttosto complicate. Questo impone riflessioni, perché al netto delle dichiarazioni bellicose di Lotito, imporre un allenatore sgradito all’organico può portare a conseguenze nefaste. Per questo la storia tra Tudor e la Lazio è compromessa, difficile si possa andare avanti, a meno che tutte le parti in causa facciano un passo indietro, ma al momento è uno scenario complicato da immaginare. Lotito ha sondato Klose, lo vorrebbe sulla panchina della Lazio, magari in coppia con Marco Parolo, ma per arrivare a Miro serve prima trovare una exit strategy con Tudor. Il croato per ora non fa un passo indietro, non ha in mano offerte concrete e non vuole rinunciare al suo contratto con la Lazio. Il suo ragionamento è semplice: se non mi vogliono seguire, che mi esonerino. La società, invece, parte da presupposti diversi: se l’allenatore non è contento e non sposa le nostre strategie, che faccia un passo indietro. Insomma, Lotito s’aspetta le dimissioni, Tudor a oggi non intende presentarle. Per il croato ci sono stati sondaggi approfonditi del Bologna, uno più timido della Fiorentina, il Besiktas s’è informato, ma per ora nessun affondo. Per questo tra Lazio e Tudor è stallo. Uno stallo pericoloso che tiene in sospeso il futuro biancoceleste.

Pubblicato il 02-6 alle 11:50