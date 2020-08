Lazio, Immobile: "Iniziano altri quattro anni di lavoro, ho più fame di prima. Su David Silva..."

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Il bomber biancoceleste, in occasione della stessa premiazione, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: "Scarpa d'Oro Una soddisfazione incredibile, dietro c'è tutto il lavoro personale, di squadra e dello staff. Poi rileggere tutti i nomi che l'hanno vinto ultimamente, fa venire ancora di più la pelle d'oca. In cosa sono migliorato? Di testa, tra i 28 e i 32 anni gli attaccanti raggiungono il massimo della forma e della maturità. Ho sfruttato il momento positivo mio e della squadra in un'annata molto difficile anche a livello mentale, per tutto quello che è capitato. Quando vai in difficoltà gli anni all'estero aiutano e fanno capire ancora di più che devi fare un passo avanti se vuoi restare nella storia. Questo mi ha dato una grande spinta".

RECORD E RINNOVO - "Quando superavo un calciatore che aveva fatto la storia della Lazio l'ho sempre scoperto poi, a fine partita. So che Piola e Signori sono là davanti e ho superato Chinaglia che per la Lazio è stato come un dio. Piano piano, con l'aiuto dei compagni, riusciremo a fare ancora un passettino avanti. Quando ti trovi così bene con la città, i tifosi, la società, l'allenatore e i compagni poi diventa difficile prendere altre strade. Sono finiti quattro anni di lavoro, adesso con il rinnovo ne inizieranno altri quattro. Con la Champions dentro, nuove motivazioni: la carica giusta per ripartire, anche perché la Lazio non gioca questa competizione da tanti anni. Dobbiamo fare bella figura. E ho più fame di prima".

CALCIOMERCATO - "David Silva? Ci sarà da divertirsi. A Luis Alberto, Milinkovic e Correa si aggiunge un altro campione dai piedi d'oro. Sicuramente non mi posso lamentare dei compagni che già ho, se ne arriva uno in più ben venga. La società con i nomi che circolano sta facendo grandi cose sul mercato, con questi obiettivi. La Lazio oggi ha raggiunto un livello tale per cui deve essere competitiva su più fronti e dobbiamo prenderci le responsabilità giuste. Quest'anno senza lockdown avremmo fatto un finale di campionato diverso e quindi questo ci deve dare la consapevolezza di poter stare lì tra le grandi".

INZAGHI - "Siamo cresciuti insieme. Abbiamo iniziato un percorso bellissimo che ci ha portato grandi risultati. Ora troviamo ancora più motivazioni: la Champions e il campionato appena concluso ci devono dare la carica giusta. Poi Inzaghi saprà bene come farlo".

Premiato nella sua Torre Annunziata dal Sindaco Vincenzo Ascione, Ciro Immobile è tornato a parlare, non nascondendo la propria emozione, della Scarpa d'Oro, che si è aggiudicato battendo Lewndowski e Cristiano Ronaldo: "Se ci penso, ancora non ci credo. Mi viene la pelle d'ora, invece è tutto vero. È merito dei miei sacrifici, lo dico sempre ai miei figli. I risultati nel calcio come nella vita hanno bisogno di un impegno costante. Mi sarebbe piaciuto festeggiare con la mia gente. Mando a tutti un abbraccio collettivo”.

STAGIONE - “Che stagione è stata? Incredibile. Personalmente sono migliorato molto di testa e sono riuscito a segnare 36 gol. Purtroppo abbiamo perso qualche punto dopo il lockdown. Ma per lo scudetto ci riproveremo. Siamo arrivati ad un livello importante”.

DAVID SILVA - “Quindi ci saranno altri assist per me (sorride, ndr). Non mi posso proprio lamentare. In squadra ci sono già Milinkovic, Correa e Luis Alberto. Poi tocca a me segnare. Avremo tanti impegni, anche in Champions possiamo fare bene”.



LA LAZIO A VITA - “Record di Piola? Non ci voglio pensare. Un gol alla volta. Io in biancoceleste fino a fine carriera? Assolutamente sì. Sto per firmare un rinnovo di altri quattro anni. Abbiamo tanto lavoro da fare e ci sono tanti stimoli. Sarà un’annata molto impegnativa: il campionato, la Champions e poi l’Europeo con l’Italia. Il Napoli? Se n’è parlato in passato, ma adesso è un capitolo chiuso. Sto bene alla Lazio e mi trovo benissimo a Roma”.

