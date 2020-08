Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Psg: Mbappé dalla panchina

Oggi partono i quarti di finale di Champions League. La prima partita vedrà impegnata l’unica italiana rimasta in gara. Alle 21:00 è previsto il calcio d’inizio di Atalanta - Psg, in gara secca. Chi vince va in semifinale. Queste le scelte di Gasperini e Tuchel.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Marquinhos, Gueye, Herrera; Neymar, Icardi, Sarabia.

