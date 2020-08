Lazio, Acerbi è un muro: miglior difensore in Europa per contrasti riusciti

In soli due anni si è preso la Lazio ed ora è uno dei difensori più forti della Serie A. Francesco Acerbi è una colonna portante della formazione di Inzaghi e grazie alle sue prestazioni con i biancocelesti si è guadagnato un posto fisso anche in Nazionale. A parlare per lui ci sono i numeri, soprattutto quelli riportati da WhoScored riguardanti i suoi contrasti. Il "leone" infatti è risultato il miglior difensore nei 5 maggiori campionati europei per la percentuale di tackle riusciti (90.8%), seguito da Gabriel del Lille (85.4%) e Alexander Djiku dello Strasburgo (85.2%).

