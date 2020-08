Calciomercato, Di Marzio: "David Silva, la firma entro tre giorni. Ecco le cifre dell'affare Muriqi..."

Direttamente da Lisbona, teatro delle final eight di Champions League, Gianluca Di Marzio, in collegamento su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul mercato della Lazio: "Proprio qui a Lisbona si trova David Silva, pronto per il quarto di finale fra City e Lione. Il calciatore, tra due-tre giorni al massimo, firmerà formalmente il suo contratto con la Lazio. Possiamo dire che è un grandissimo colpo, un vero campione. Lazio scatenata sul mercato, con Fares e Mayoral molto vicini, così come Muriqi del Fenerbahce. Si tratta di un calciatore di grande struttura fisica. Andrà via Caicedo, dovrebbe rinnovare Immobile. Sarà una Lazio a trazione spettacolo, qualità e attacco. Operazione Muriqi è molto costosa, parliamo di 16+2 di bonus, andiamo a sfiorare i 20 complessivi".

