Lazio, dalla Supercoppa alla Champions: i migliori momenti della stagione ricordati dalla società - FT

È stata un'annata memorabile quella della Lazio. Non è arrivato lo scudetto, è vero, ma solo tornare a lottare per la prima posizione ha riacceso gli animi dei tifosi biancocelesti. In compenso è stato aggiunto un altro trofeo in bacheca, la Supercoppa Italiana ottenuta contro la Juventus a Riyad, ed è stato centrato il vero obiettivo della stagione, la qualificazione alla prossima Champions Leage che mancava da 13 anni. La società ha voluto celebrare questi momenti, chiedendo ai tifosi il loro ricordo preferito.

Vittorie memorabili, la Supercoppa ed il ritorno in @ChampionsLeague ⭐️



🤔 Quale momento ricordetere per sempre della stagione 2019/20? pic.twitter.com/ajxhPhyLmS — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 11, 2020

