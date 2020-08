Daino: “La Lazio ha qualcosa in più di Roma e Milan. Non ha venduto i suoi giocatori migliori”

In vista del nuovo campionato di Serie A, Daniele Daino, ex calciatore del Bologna, ha parlato delle situazioni di alcune squadre ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole:

Tra Roma, Lazio e Milan, quale ha più possibilità di ricalcare il miracolo Atalanta?

"La Lazio ha fatto un percorso di continuità, non ha mai venuto i suoi giocatori migliori. Se migliorata nell'organico, ha qualcosa in più delle altre, visto che lavorano da anni insieme. Se riescono a fare quei 2-3 acquisti di qualità, come David Silva, è sopra al Milan. Confermati Pioli e Ibrahimovic, al Milan non devono sbagliare i rinforzi. La Roma ha lo stesso livello di qualità tecniche delle altre, ma ha problemi societari. Vedremo questo cambio cosa porterà. E' un'incognita".