Lazio, Immobile - Correa tra le migliori coppie gol d'Europa: tutti i numeri

Ciro Immobile è stato protagonista di una stagione esaltante e, come ha tenuto lui stesso a precisare più volte, il merito è stato anche dei compagni. Se analizziamo in particolare i suoi numeri sommati a quelli del suo partner d'attacco, Correa, scopriamo che i due sono tra i migliori d'Europa per gol fatti. Nella graduatoria riportata da Sky, infatti, il duo è all'ottavo posto con 49 reti totali (39 di Ciro e 10 del 'Tucu') preceduta da nomi illustri. Di seguito la classifica al completo, con alcune coppie ancora in attività nelle competizioni europee dove possono incrementare il loro bottino.

LA TOP 20 DELLE COPPIE GOL D'EUROPA

1 - Robert LEWANDOWSKI e Serge GNABRY (Bayern Monaco): 73 gol (53+20)

2 - Cristiano RONALDO e Paulo DYBALA (JUventus): 54 gol (37+17)

2 - Raheem STERLING e Sergio AGUERO/Gabriel JESUS (Manchester City): 54 gol (31+23)

4 - Lionel MESSI e Luis SUAREZ (Barcellona): 51 gol (31+20)

5 - Romelu LUKAKU e Lautaro MARTINEZ (Inter): 50 gol (31+19)

5 - Kylian MBAPPE' e Mauro ICARDI (PSG): 50 gol (30+20)

5 - Timo WERNER e Marcel SABITZER (Lipsia): 50 gol (34+16)

8 - Ciro IMMOBILE e Joaquin CORREA (Lazio): 49 gol (39+10)

9 - Mohamed SALAH e Sadio MANE' (Liverpool): 45 gol (23+22)

9 - Anthony MARTIAL e Marcus RASHFORD (Manchester United): 45 gol (23+22)

11 - Raul JIMENEZ e Diogo JOTA (Wolverhampton): 43 gol (27+16)

12 - Harry KANE e Heung-Min SON (Tottenham): 42 gol (24+18)

13 - Pierre-Emerick AUBAMEYANG e Alexandre LACAZETTE (Arsenal): 41 gol (29+12)

14 - Josip ILICIC e Duvan ZAPATA/Luis MURIEL (Atalanta): 40 gol (21+19)

14 - Karim BENZEMA e Sergio RAMOS (Real Madrid): 40 gol (27+13)

16 - Moussa DEMBELE e Memphis DEPAY (Lione): 37 gol (22+15)

17 - Jadon SANCHO e Erling HAALAND (Borussia Dortmund): 36 gol (20+16)

18 - Francesco CAPUTO e Domenico BERARDI (Sassuolo): 35 gol (21+14)

18 - Gerard MORENO e Santi CAZORLA (Villarreal): 35 gol (20+15)

20) Jamie VARDY e Kelechi IHEANACHO (Leicester): 33 gol (23+10)

