Coronavirus, nuovo positivo nell'Espanyol: soggetto posto in isolamento

Un altro caso di Coronavirus nel campionato spagnolo. Dopo i due positivi dell'Atletico Madrid che ne hanno messo a rischio la partenza per le final eight di Lisbona, anche l'Espanyol registra un caso emerso dopo gli esami effettuati lunedì. Come riporta ANSA, squadra e staff sono stati sottoposti a tamponi e un membro, non ancora identificato, è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto in questione è stato posto in isolamento è giovedì il club si sottoporrà a nuovi test PCR. Intanto le sessioni di allenamento si svolgeranno in maniera individuale, come da protocollo.

