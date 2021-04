Lazio, Immobile vuole tornare a segnare e intanto si allena anche nel giorno di riposo - FOTO

Nessun giorno di riposo per Ciro Immobile. Nonostante il mister abbia concesso a tutta al rosa un giorno di stop dagli allenamenti il bomber della Lazio ha deciso di allenarsi comunque a casa coadiuvato dal suo personal Carmine Mennea. Impegno massimo quindi per l'attaccante, a secco da dieci gare consecutive, che vuole in tutti i modi tornate al top della forma e ovviamente tornare al gol che ha solo sfiorato nell'ultima gara di campionato contro il Verona. "La vita è il 10% cosa ti accade e il 90% come reagisci", questa la frase postata su Instagram che lascia intendere tutta la sua motivazione.

Lazio, caso tamponi: presentato il ricorso alla Corte Federale

Calciomercato Lazio, Parisi obiettivo concreto: la situazione

TORNA ALLA HOME