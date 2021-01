Lazio, Inzaghi: "L'Atalanta la più in forma del campionato, con loro sempre sfide affascinanti"

Dopo le dichiarazioni ai canali ufficiali del club, Simone Inzaghi è tornato a presentare la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il tecnico, alla vigilia dell'incontro in programma domani alle 17.45 al Gewiss Stadium, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Affrontiamo la squadra in questo momento più in forma del campionato. Contro di loro sempre sfide affascinanti, importanti. Cercheremo di fare del nostro meglio".

Atalanta - Lazio, è tempo di vigilia: la squadra in partenza per Bergamo - VIDEO

