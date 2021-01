Atalanta - Lazio, è tempo di vigilia: la squadra in partenza per Bergamo - VIDEO

È tempo di vigilia in casa Lazio. La squadra di Inzaghi, archiviata con una vittoria la sfida contro il Sassuolo, sarà impegnata domani nella gara di Coppa Italia contro l'Atalanta, valida per i quarti di finale della competizione. Dopo l'allenamento di rifinitura e le parole di mister Simone Inzaghi, il gruppo si è recato a Fiumicino è partito alla volta di Bergamo. Sui canali ufficiali del club le immagini dell'arrivo in aeroporto e del decollo:

Atalanta, i convocati di Gasperini: out Hateboer, c'è Lammers

PRIMAVERA - Juventus - Lazio: la designazione arbitrale del match

TORNA ALLA HOMEPAGE