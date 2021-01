Atalanta, i convocati di Gasperini: out Hateboer, c'è Lammers

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in vista del match di Coppa Italia di domani contro la Lazio in programma alle 17:45. Out Hateboer che ha riportato un infortunio al piede dopo il match contro il Milan

Portieri - Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori - Toloi, Mæhle, Šutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini.

Centrocampisti - Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.

Attaccanti - Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

