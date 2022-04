Lazio, Lotito: "Tifosi? Chiedete a loro come si ricuce il rapporto"

Fonte: La Presse

Claudio Lotito è stato intercettato al centro di Roma da alcuni giornalisti che hanno affrontato il tema della contestazione. Il presidente della Lazio ha risposto alle domande dei cronisti che hanno chiesto come questa frattura possa essere saldata. Ecco le domande e le risposte riportate in maniera letterale.

D. Presidente giusto una domanda inerente alla curva e ai tifosi della Lazio questo rapporto burrascoso. Ieri (in realtà era domenica, ndr) è andata bene però...

R. "Chiedetelo alla Curva no?"

D. Ieri è andata bene, si prospettavano incidenti, scontri.

R. "Su che cosa?"

D. Durante la partita.

R. "Incidenti e gli scontri cosa? Se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri. Da soli?"

D. Loro minacciavano gli altri tifosi di non entrare. Come si ricuce questo rapporto?

R. "Chiedetelo ai tifosi, non posso dare consigli. Se la cantano e se la suonano da soli, prendono a pretesto qualunque cosa come i 40 euro per il biglietto. Mi perdoni, Andate a fare un'indagine a quanto li mettono le altre squadre mentre noi solo in quattro partite sull'arco del campionato. Stesso prezzo per Inter e Juventus, quindi non capisco quale sia il problema. La battuta "tanto non vengono lo stesso"? Non si devono arrabbiare. La mia non era una battuta, ma una constatazione di fatto".

Le domande si spostano poi sugli altri temi caldi in casa biancoceleste. Eccoli divisi per argomenti.

SU ACERBI - "La vicenda Acerbi? Si è chiarito che se uno è sotto pressione ha reazioni isteriche di carattere nervose". Le sue parole sono sul caso che ha coinvolto il difensore biancoceleste, bersagliato dai tifosi per aver sorriso dopo il gol di Tonali in pieno recupero che ha risolto Lazio-Milan.

SU SARRI - "Contento di Sarri? I conti si fanno alla fine come tutte le cose. Non è certo nemmeno Sarri? E chi lo ha mai detto che non è certo. La contentezza si esplicita quando si raggiunge un traguardo, adesso è ancora prematuro, fermo restando che io ho una grande considerazione nei suoi confronti. E' un uomo di grandi qualità e lavora 24 ore su 24 per il campo. Questo non si discute".

SU INTER - ROMA - “Se mi ha sorpreso il risultato tra Inter e Roma? Non mi interessa ciò che riguarda le altre squadre. Già sono un problema le cose mie, figuriamoci quelle degli altri”

