Lazio, Marcos Antonio in Paideia per le visite di idoneità – FOTO&VIDEO

Marcos Antonio è sbarcato nella mattinata di ieri a Roma. Dopo un lungo viaggio è stato accolto tra le mura del Training Center di Formello, ha visitato quella che per i prossimi cinque anni sarà la sua casa ma in attesa dell’ufficialità che lo renderà a tutti gli effetti un giocatore biancoceleste dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito. Per questo, il brasiliano è appena arrivato proprio in questo istante nella clinica Paideia dove svolgerà i test di idoneità. Al momento dell'ingresso, il brasiliano tra i sorrisi e l'emozione ha esordito con un bel "Forza Lazio!".