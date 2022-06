Lazio | Mizuno, le maglie 2022/23: fra aquile stilizzate, ali e British style

Fonte: Alessandro Zappulla - Mirko Borghesi | Lalaziosiamonoi.it

L'arrivo delle nuove maglie è un evento percepito non solo come uno dei punti focali ed emozionali della ripartenza della stagione, ma anche come uno scambio d'opinioni fra tifosi. Gusti personali si accavallano al recondito e sempre presente senso d'appartanenza che spinge a promuovere, con una gamma di voti di volta in volta diversa, senza remore qualsivoglia prodotto. Perché sarà la seconda pelle che, per un anno, avrà il valore di un vessillo identitario, affondando le proprie radici in ancestrali ricordi ultracentenari. Ad oggi parliamo di anticipazioni che, Lalaziosiamonoi.it, ha voluto riportare in grafica in modo da fornire ai propri lettori un prodotto quanto più simile a quello ufficiale. Per la presentazione delle maglie infatti bisognerà attendere presumibilmente il 4 luglio per la 1a e la 2a, con la 3a che sarà invece svelata all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, ad Auronzo di Cadore.

La prima maglia

Richiama a livello cromatico quella della passata stagione, con alcuni dettagli interessanti. Il colletto vede infatti un'alternanza di bianco, celeste, e poi nuovamente bianco. Le cuciture verticali bianche sono state sostituite da tante piccole aquile stilizzate, come è possibile notare nella foto con zoom. (Le aquile stilizzate saranno ancora più grandi nella versione finale, che sarà poi presentata)

La seconda maglia

Bianca, con maniche e dettagli Blue Navy, richiama al calcio inglese, con un modello che richiama al West Ham 2020/2021. Qui la curiosità è sullo stemma. Il Blue Navy che va a costituirlo cambia infatti in virtù di una cucitura particolare. A seconda della prospettiva lo stemma cambierà infatti la propria tonalità di blu.

La terza maglia

Il modello nero richiama in tutto e per tutto quello 2021/2022. Qui a dare all'occhio è la presenza di un'onda, di un battito d'ali, all'altezza del petto, la cui forma esatta sarà svelata in sede di presentazione. Dal colore giallo e verde sfumato, conterrà al suo interno lo stemma a rombo della Lazio. (La banda finirà sotto le maniche senza punte finali, conservando però l'effetto battito d'ali. Naturalmente per la forma dell'onda presente sul petto sarà necessaria la presentazione per capirne la natura esatta)