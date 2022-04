Lazio, oggi la ripresa degli allenamenti: Sarri pensa al Milan

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Pasqua e Pasquetta a casa tra famiglie e amici, oggi la ripresa degli allenamenti. La Lazio torna a Formello e inizia a preparare la partita contro il Milan in programma domenica sera alle 20.45 all’Olimpico. Le prove tattiche cominceranno probabilmente nella giornata di giovedì, a partire da oggi invece il gruppo lavorerà prevalentemente dal punto di vista atletico, con un occhio particolare rivolto alle condizioni dei due spagnoli ai box, Patric e Pedro. Sarri li aspetta. Alla fine della stagione mancano cinque partite, la situazione per un posto in Europa rimane ancora aperta. Il primo maggio si gioca contro lo Spezia, poi la Sampdoria in casa. Allo Stadium il 15 c’è la super sfida alla Juve per poi finire all’Olimpico contro il Verona il 22 maggio. Quindici punti a disposizione per cercare l’impresa. Sarri da oggi inizierà a martellare cercando di ottenere tutto da ogni singolo suo giocatore.