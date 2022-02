Lazio, walk around al do Dragão: "Un palcoscenico da Champions"

La brezza dell'Atlantico che accarezza l'erbetta del do Dragão, porta con sé storie di avventure e di marinai coraggiosi. I fari smorzati della Champions preparano il campo alla scena diluita dell'Europa League. Eppure Porto - Lazio, in programma domani sera, conserva un sapore di antico sfarzo. Il Porto di Sergio Conçeicão è senza dubbio una compagine di qualità. La sua storia dice: due Champions vinte e due Europa League. I numeri dicono: primato in campionato e difesa rocciosa in coppa. Poi quel Sergio Conçeicão in panchina si lega a meraviglia con la storia gloriosa della Lazio. La cragnottiana memoria che riaffiora. Le scorribande sulla fascia. I successi di quella squadra di galattici e il coro intonato dalla Nord, sulle note di "Meu Amigo Charlie Brown", per decantare le gesta di quella maglia col numero sette sulle spalle. Domani al do Dragão riecheggieranno di nuovo. Un tuffo nel passato per salutare quel soldato scudettato, oggi allenatore di successo. Attimi, emozioni a far da sipario ad un palcoscenico in cui non è ammesso recitare il ruolo di comparsa. Passeggia la Lazio al do Dragão. Sarri sorride e riflette. Anche questo sarà un appuntamento della nuova storia firmata dal comandante, a cui è obbligatorio rispondere presente!