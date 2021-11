Marsiglia - Lazio, Sarri in conferenza: “Laziali violenti? Una cazzata. Sul contratto…”

Archiviata la sfida di campionato contro l'Atalanta, per il Marsiglia è tempo di rituffarsi in Europa League, e in particolare al match contro il Marsiglia. Dopo lo 0-0 arrivato all'Olimpico, le due squadre sono pronte a sfidarsi nuovamente in una partita che mette in palio punti pesanti per la qualificazione al prossimo turno della competizione. Tre pareggi in tre gare per la formazione di Sampaoli, mentre i biancocelesti sono a quattro punti dopo aver vinto contro la Lokomotiv e pareggiato con l'OM. Alla vigilia della sfida, mister Maurizio Sarri è pronto a intervenire in conferenza stampa. L'inizio è programmato alle 18.15. (CLICCA QUI PER IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA O SCORRI A FINE ARTICOLO)

Inizia la conferenza stampa di Sarri

Che partita sarà Marsiglia-Lazio?

"Molto difficile: sarebbe da folli venire al Velodrome e pensare di disputare una partita facile. Il Marsiglia difende con un modulo e attacca con un altro, inoltre hanno dimostrato all'andata di avere ottime qualità tecniche. Il calcio francese è molto vicino alla nostra Serie A, con eccellenze addirittura superiori. Non ci possiamo aspettare nulla di semplice, ma lo sapevamo vedendo il girone".

Sarà decisiva?

"Alla fine può risultare decisiva. Fino a questo momento non abbiamo mostrato di reggere la doppia competizione: dopo le 3 partite di Europa League abbiamo raccolto solo un punto. Ormai siamo in ballo e domani vedremo. Se vogliamo crescere abbiamo bisogno di continuità: due partite fatte bene non sono sinonimo di continuità. Abbiamo dimostrato di saper reagire alle figure di merda, ma la continuità è un'altra cosa".

Rinnovo di contratto?

"Si valuterà nella prossima settimana, adesso abbiamo da fare altre cose. L'unica cosa che posso dire è che alla Lazio sto benissimo. Mi piacciono le persone che lavorano nella società e ho un buon rapporto con il presidente, ma dobbiamo metterci seduti e parlarne".

Come sta Immobile?

"Ciro, oltre al problema del virus intestinale, ha anche un problemino nella parte esterna del ginocchio. Ora è dolente, vedremo domani perché oggi aveva ancora problemi nei cambi di direzione. A parte lui, i ragazzi questa mattina li ho visti bene. Cataldi aveva un acciacco, ma è in ripresa. Vediamo se Milinkovic sente la necessità di fare solo uno spezzone di partita o tutta: viene da 7 partite consecutive comprese quelle con la nazionale".

Un commento sull'ordinanza del Ministero dell'Interno francese?

"Se fossi Lotito inviterei il ministro a vedere una partita della Lazio e capirebbe da solo che ha detto una cazzata".

Termina la conferenza stampa di Sarri