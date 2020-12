Milan - Lazio, probabili formazioni: out in tre, buone notizie da Correa

Sarà la trasferta di San Siro contro il Milan a chiudere il 2020 in casa Lazio. Inzaghi dovrà ancora fare i conti con qualche assenza e scioglierà alcuni dubbi di formazione solo a poche ore dal match. Non ce la fanno Acerbi, Leiva, Parolo partirà invece per Milano il Tucu Correa nonostante l'affaticamento al polpaccio. In campo potrebbe dunque rivedersi lo stesso undici sceso in campo pochi giorni fa all'Olimpico. Tante defezioni anche per Stefano Pioli che però recupera Tonali e Rebic, ma dovrà sicuramente fare a meno di Ibrahimovic, Kjaer, Kessie e Bennacer.

Serie A 2020-2021

Milan - Lazio

14ª giornata

Mercoledì 23 dicembre 2020, ore 20:45

Stadio San Siro di Milano

Probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi