Nasce la nuova Radio Laziale! Ti aspetto sugli 88.100

Ho amato la Lazio sin dai miei primi anni di vita. Papà mi teneva per mano mentre salivo i gradoni dell'Olimpico. Il cuore batteva forte. La Lazio non era in Serie A, ma non me ne fregava niente. Capivo ancora poco cosa significasse. Per me tifare la squadra con l'aquila sul petto era una ragione di vita. In fondo quei colori e quelle bandiere erano questioni di famiglia. Di padre in figlio come per tanti di noi. Laziale è colui che sa da dove viene, sa quando è nato e sa dove è diretto. La forza di chi crede in questi colori non sta nei numeri, non è una "moda" e non elemosina lustro dalla storia cittadina. Laziale è chi crede in un ideale. Chi ha desiderio di difenderlo, chi ha passione di divulgarlo. Taccuino e microfono la Lazio è diventata un qualcosa da proteggere, provando a stimolarne costantemente la crescita. Che bello essere laziali, anche se le salite sono estenuanti. Anche se le gioie, a cui siamo poco abituati, sembrano spesso nascondere sciagure. Che bello essere laziali e che bello essere "Laziali al servizio dei Laziali". Pochi giorni fa vi ho raccontato di un percorso interrotto, un cammino spezzato: quello con RadioSei.

Pagine di passioni archiviate. Momenti importanti di condivisione. La voce che sgorga dal cuore, che molti di voi hanno temuto di non poter più ascoltare. La passione però è un volano forte, che romba più di mille reattori. La voglia di raccontare la Lazio non si spegne mai. Frantuma distanze e problemi. Bypassa le indecisioni e torna a sgasare come una fuoriserie. Da oggi testa e cuore saranno personalmente su due progetti. Uno via web, con Lalaziosiamonoi.it, che sento mia come fosse una figlia, l'altra è una nuova realtà radiofonica. Una nuova frequenza biancoceleste, che dal mattino alle 7 sino a tarda serata parlerà di noi tutto l'anno. Ha una frequenza importante che arriva prima di molte altre. Sarà in onda sugli 88.100 Fm (oltre che suTwitch, web, app e social) e si chiamerà come tutti noi. Si chiamerà così come amiamo farci riconoscere. Si chiamerà RadioLaziale. Sarà la vostra radio e ci auspichiamo che la sentiate come una vera casa. Ironia, informazione, emozioni, radiocronache, interviste, ritiri, giochi, premi, critiche, applausi e soprattutto: passione.

RadioLaziale 88.100 si aggiungerà al panorama del mondo Lazio con l'ambizione di poter contare sulla carica di tutti voi. Non solo voci e opinioni, non solo professionalità, ma cuore: Tanto! I vostri cuori, quelli di tutti voi e tutti noi che amiamo la Lazio. Taccuino e microfono. Laziali al servizio dei Laziali: tutti pronti dal 18 Agosto su RadioLaziale 88.100 modulazione di frequenza. Vi aspettiamo!