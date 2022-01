Rinnovo Sarri, ci siamo: nuovo appuntamento con Lotito

Stanno per terminare le vacanze natalizie anche per il presidente Claudio Lotito: rientrerà da Cortina d’Ampezzo domani sera o, al massimo, giovedì mattina. Ci sarà all’Olimpico a gustarsi il match tra la sua Lazio e l’Empoli, di fatto il primo del 2022. E come riporta la rassegna di Radiosei, nei prossimi giorni è in programma il definitivo vertice con Sarri per stilare i progetti futuri e firmare il rinnovo. Appuntamento subito dopo la partita e servirà per sbloccare tutto quello che è stato preparato nelle ultime settimane. Il rinnovo sino al 2025 c’è, ma va concluso. Chissà, forse il 9 gennaio, compleanno della Lazio, diventerà una data simbolo per la famosa e attesa firma dell’allenatore, sempre più al centro del progetto avviato in estate. Sul tavolo ci sarà anche la questione mercato, importante per Sarri. Con le strategie future sarà ancora di più ingolosito dall'idea di far nascere una grande Lazio. I tifosi aspettano.