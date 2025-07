RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Nessun alibi, serve umiltà". Sul blocco del mercato...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Finalmente la presentazione. Maurizio Sarri parla per la prima volta a Formello dal momento del suo ritorno ufficiale. Il tecnico, alle ore 18, farà il punto della situazione dopo quasi 10 giorni di ritiro. Insieme a lui ci sarà il presidente Claudio Lotito: segui la diretta scritta delle loro parole dagli studi del canale ufficiale biancoceleste.

Inizia Lotito, introducendo il ritorno di Sarri.

La prima parte non si è mai interrotta, sono state situazioni contingenti che hanno comportato l'avvicendamento in quel momento. Motivi anche familiari. Il mister aveva fatto una scelta che abbiamo accettato, non era stata una nostra valutazione, ma per una situazione che abbiamo compreso. Ora proseguiamo insieme per mantenere un percorso intrapreso che non era stato ultimato. Una scelta di cuore, affetto, considerazione e stima per un uomo che ha dato tanto al calcio e alla Lazio, e che può ancora dare tanto. Può insegnare ai nostri calciatori a sfruttare le loro potenzialità.

Parla Sarri:

Il percorso è quello che ha detto il presidente, ho avuto problemi personali superiori agli aspetti professionali, che a quel punto non sono riuscito a sopportare più. Era giusto fermarsi un attimo. Si riparte con difficoltà, posso ripetere quanto detto ai ragazzi a inizio ritiro: "Abbiamo una difficoltà, possiamo sfruttarla in modo negativa costruendo alibi, oppure in modo positivo creando un gruppo". I miglioramenti non sono possibili con il mercato, non dobbiamo più neanche pensarci. Pensiamo al lavoro. Dobbiamo lavorare duro.

Il presidente sugli abbonamenti sottoscritti:

Dipenderà da noi non deluderli, la società sta mettendo in campo tutto ciò che è possibile. Non voglio fare polemiche dal punto di vista normativo, accettiamo le situazioni che si sono determinate anche se non le condividiamo. Necessità fa virtù, non fare mercato per la gente comune è uno svantaggio, ma può diventare qualcosa di positivo se il gruppo decide di dimostrare al massimo le proprie potenzialità. Il gruppo ha in Sarri un maestro che può tirare fuori il massimo. Nella scorsa stagione non è successo visto il risultato finale, spero che i calciatori colgano l'occasione come un momento di coesione. Mi sembra dai primi giorni di allenamento c'è grande disponibilità da parte dei ragazzi. Ora starà a loro dimostare quanto valgoino.

Sarri sui tifosi laziali:

Uno dei motivi per cui ho detto che la lazialità ti invade. Nornale che i tifosi si incazzino, però alla fine sono qui. Questo significa essere laziali, è uno dei motivi per cui sono tornato in questo ambiente.

Iniziano le domande dei giornalisti presenti negli studi di Lazio Style Channel:

Per Sarri: cosa ha provato quando ha varcato il cancello?

Il presidente mi aveva fregato... La decisione di tornare ormai era presa, lasciare per la difficoltà mi sembrava brutto nei confronti della società, della squadra e dei tifosi. Mi sono arrabbiato per un'ora, poi ho pensato al futuro. Qualcuno ha detto che sono tornato perché senza offerte... Quattro squadre di A, con un club arabo, con club sudamericani... Era un anno prolifico da questo punto di vista, invece ho scelto la Lazio per il legame con la società e con l'ambiente, compresi i magazzinieri e lo chef. Una soddisfazione tornare, le difficoltà fanno parte del percorso.

Per Lotito: obiettivo con il mercato chiuso?

Non ci siamo mai prefissati obiettivi in partenza, pensiamo di aver allestito una sqadra che possa competere. Lo abbiamo dimostrato nella prima parte, anche in Europa. Poi abbiamo buttato chance contro squadre abbordabili in casa, forse era scomparso lo spirito battagliero. Ieri un giocatore importante mi ha fatto sorridere, io mi faccio la foto a patto che venga il mister con me... Viene già considerato per l'autorevolezza, come elemento trainante per un valore aggiunto. La nostra scelta, indipendentemente dal mercato che non pensavamo fosse bloccato, nasce dal pensare che fosse Sarri il più idoneo. Ma anche sul percorso interrotto prematuramente senza una scelta voluta dalle due parti. Ricorderete: dicemmo "apriamo un ciclo che ci porterà a crescere man mano". Il ciclo si è interrotto, ora lo abbiamo riscoperto con la difficoltà del blocco del mercato. Ma la rosa dal punto di vista numerico è abbondante, dovremo tagliare quando il mister sceglierà chi continuerà qui. Alcuni di loro poi sono stati poco valorizzati, il mister ha la capacità empatica di farli migliorare. Il campo sarà il nostro giudice. Noi da società mettiamo a disposizione tutto cioò che possiamo. Abbiamo scelto di non fare il ritiro fuori perché il centro sportivo ha tutto per formare al meglio la squadra. Ce l'hanno riconosciuto anche i giocatori e il mister, senza essere sballottati a destra e sinistra. Se i giocatori si mettono a disposizione e recepiscono le sue indicazioni, vedremo che risultati otterremo. Sono convinto che il valore aggiunto è il mister, che è un fuoriclasse. Come tale lavorerà. Ci sono giocatori normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. Non dico campioni, ma tutti insieme possono fare grandi cose.

Per Sarri: è preoccupato dal blocco del mercato?

Obiettivo costruire una bella base per poi aggiungere cose in futuro. Questo sarebbe tanta roba. Chiaro che la squadra avrebbe bisogno di qualcosa per fare un salto di qualità, ora l’obiettivo primario è fare crescere chi c’è qua. Parole d’ordine umiltà perché si arriva da due settimi posti, ma anche convinzione. Inutile pensare ad altre cose che tolgono le energie. Possiamo crescere con il lavoro. Quello è sempre così. Ho chiesto la determinazione feroce in ogni singolo giorno, così si può migliorare. Dove ci porterà non lo so, ma sicuramente a mettere una bella base.

Per Lotito: perché la Lazio non può fare mercato?

Lotito era consapevole 8 anni fa a istituire un indice di liquidità quando saltò il Parma a campionato in corso, per far sì che non saltassero a campionato in corso. Monitora i costi e ricavi a breve, nei 12 mesi. L'indice all'epoca era 0,2 o 0,3. Oggi è 0,8 per le aziende in crisi. La fotografia della scoietà viene fatta al 31 marzo, immaginate cosa può accadere. Il 31 marzo uno ha una fotografia, poi al 30 giugno può essere un altra. Io lo chiamo indice di stupidità. Si verifica questo: una persona rigorosa, attenta, se fa investimenti patrimoniali, arricchisce la società, realizza cose con la cassa della società. Se uno fa così, la Lazio è l'unico contribunete in Italia che negli uiltimi 20 anni ha pagato la rata del Fisco con 6 mesi di anticipo. Scadeva il primo aprile, pagavamo a novembre. Sempre adempiuto a ogni cosa. La Lazio parte con la rata di 6 milioni del Fisco pregressa creata da altri, poi paga 15 milioni all'anno per la legge che ha salvato lo sport con il Covid e spende circa 6 milioni per la squadra femminile, che non tutti anno. Vuol dire partire con -27 milioni. Nonostante ciò non abbiamo mai ritardato un pagamento, stiamo facendo degli investimenti. Non ha un mutuo, non ha un leasing, non ha un bond. Io potrei fare tutto ciò andando in banca, facendo un bel mutuo, e gravo la società di debiti. Squadre hanno 500-600-700 milioni di debiti e hanno l'indice a posto. L'hanno spostato dal breve al lungo termine. Se io lo sposto da 12 a 13 mesi non viene monitorato dall'indice. Vero, è nato tutto da una svista, l'attuale management che ho trovato e che ho lasciato perché comunque stimo, ha scaricato i costi entro il 31 marzo sul presupposto che l'indice di liquidità sarebbe stato abolito dal 1° luglio. In Europa la Lazio non ha problemi, è solidissima. Bastava sposare 3,6 milioni di costi ad aprile per non avere questo problema. Mi hanno detto la norma è stata abolita, ma vale sempre la vecchia norma. Uno vende e ricompra. Quando abbiamo visto questa cosa abbiamo avvisato il mister del problema, non ci sono né inganni, né atteggiamenti diversi. Tutto questo è fuori da ogni logica. Alcune sanzione comminate dalla Fifa sono state impugnate e annullate perché considerate troppo restrittive dal Tirbunale dello Sport. La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di giocatori, nonostante ciò siamo stati puniti. Una cosa che non fa onore al calcio italiano. Ora ci sarà una nuova Covisoc, ma non è colpa loro perché prende atto delle norme fatte dalla Federazione. Siamo in silenzio, faremo di tutto sulla base delle necessità che matureranno dopo il girone d'andata, non ci tireremo indietro. Abbiamo speso centinaia di milioni di giocatori, abbiamo avuto tante offerte per i giocatori, non li abbiamo ceduti né a gennaio scorso, né adesso. Il tecnico valuterà chi è idoneo. In alcuni ruoli ci sono doppioni, quindi vedremo.

Per Sarri: l'Europa sarebbe un miracolo?

Vediamo, tutte le considerazioni ora sono teoriche. Il rischio è che squadre arrivate dietro possano prenderti e superarti, soprattutto il Como è molto attivo sul mercato. Ci deve interessare fino a un certo punto. Dobbiamo costruire una certa base per essere competitivi. Più siamo bravi a far crescere questi, più la base sarà solida. Se ragioniamo sulle altre ci facciamo male da soli. Il nostro cervello deve solo compattare il gruppo ed essere determinati.

Per Lotito: chiede scusa ai tifosi?

No, per un semplice motivo. Io non ho fatto nulla per non potenziare la società. Sono anni che sto potenziando la squadra. L'indice di stpidia, non conta nulla, ma conta l'indice di solidità. La Lazio non può fallire. Se mi blocchi il mercato, mi crei un danno. Questa restrizione crea un danno, se avessero mantenuto l'indice con "io vendo 100 e compro 100" avrebbero salvaguardato l'integrità della società. Oggi non posso comprare neanche uno per la Primavera. Vediamo l'indebitamento delle altre società? Che ha fatto la Federazione per tutelare l'integrità e la regolarità del campionato? Voi partite sempre dai nomi, mi dovete spiegare perché allora la Lazio ha vinto contro le più forti e perso contro quelle che stavano retrocedendo... Squadre sono partite per vincere tutto e non hanno vinto niente, non è un discorso solo di nomi, ma di creare un'alchimia nello spogliatoio per far esprimere al meglio le potenzialità delle rose.

Per Sarri: che possiamo dire del nuovo gruppo? Su Tavares e Dele-Bashiru?

Quello dhe dice il presidente è vero, ma fino a un limite. Una squadra la puoi portare a un suo limite, ma magari il suo limite non è sufficiente per essere competitive. Nel calcio la parte economica è determinante. Liverpool, Psg, Bayern, Real... Vincono sempre quelle con il atturato più grande. Dele è un ragazzo da costruire. Nuno non è tatticamente come pensavo, l'esperienza al Benfica gli ha lasciato cose importanti. Ha grande forza, se impara qualche movimento può darci una grande mano. Questa settimana dovevamo lavorare un po' su qualche modulo alternativo, abbiamo deciso di posticipare perché potevamo mandare in difficoltà qualche giocatore. Lo faremo quando ci saranno più certezze sul lavoro iniziale.

Per Lotito: Ha ricevuto offerte per la Lazio?

Totalmente falso. Ho fatto una denuncia alla Procura di Repubblica, si configura un reato di aggiotaggio perché si può mettere in difficoltà una società. Notizia prive di fondamento, nessuna offerta, solo fantasie di qualche soggetto che vuole creare problemi alla società e soprattutto al sottoscritto. Se ne stanno occupando le istituzioni. Io non consentirò a nessuno di utilizzare mezzi impropri per mettere in difficoltà la società. Se ne stanno occupando diverse persone dal punto di vista istitutizionale. Quando qualcuno si mette così contro il sottoscritto, se ne assume le responsabilità.

Per Sarri: differenza con la prima esperienza?

Abbiamo raccolto, qui c'è da seminare. Qui ci sono giocatori potenziali, con conoscenze tattiche non ancora di alto livello. C'è da costruire, all'epoca c'era da raccoghliere perché l'età media era alta e c'erano giocatori qui da tempo.

Per Lotito: possibilità per il Flaminio?

Se dipendesse da me, il 100% delle possibilità. Abbiamo messo in campo ogni azione, stiamo lavorando in silenzio, sono abituato così. Non creo le condizioni climatiche per raccogliere, ma quelle pratiche. Non parlo, ma lavoro. C'è uno staff di livello, lavoriamo con dedizione e la certezza di stare dalla parte del giusto. L'invesdtimento prevede una ricaduta di oltre 140 milioini per il territorio e non per lo stadio. C'è l'aspetto evocativo, ma il Flaminio deve riqualificare quella zona di Roma. Abbiamo tutta una serie di persone dedicate ed esperte, non dobbiamo meravigliarci se riusciremo a realizzarlo perché abbiamo messo in campo tutte le potenzialità. Abbiamo trovato collaborazione, è stato notato l'interesse collettivo e civico della proposta. Non abbiamo la bacchetta magica, ho sentito cose da bar, anche la Roma da anni sta lavorando al proprio progetto, eppure non ha ancora realizzato lo stadio. Vogliamo fare cose trasparenti. Il Flaminio è nato come uno stadio di calcio, non è una piscina. Nessuno favorisce nessuno. Lo dico chiaramente, deve finire questa campagna strumentale, si vuole evitare che la Lazio possa tornare a casa propria. L'impegno è massimo. L'investimento è di circa 480 milioni, 140 di ricaduta vanno al territorio. Un'iniziativa di interesse pubblico. Quando ci sarà la pubblica utilità, ci sarà la conferenza di servizi. Meglio piccoli passi che trovarsi dopo senza qualche documento.

Per Sarri: la squadra è meno o più forte di prima?

La vedo come una squadra che si sta impegnando in allenamento. Prima c'erano giocatori fatti, era una situazione diversa. Molto probabilmente questa squadra ha qualcosa in meno dal pinto di vista tecnico, si può lavorare sulla questione atletica. Prendiamo le qualità che ci sono provando a esaltarle, poi vediamo un attimino. Chi è andato via è stato un emblema, trovare giocatori così è difficile.

Per Lotito: la Lazio venderà giocatori all'apice a differenza del passato oppure si continuerà così?

Se avessimo venduto i tifosi sarebbero stati contenti no? Al contrario, avrei sentito lo stesso delle lamentele. Abbiamo avuto giocatori costati poco che hanno reso molto e viceversa. Non è solo un problema di denaro. Il tema è l'effettivo riscontro delle qualità. Qualcuno non l'ho venduto all'epoca per delle promesse fatte al mister. Sono arrivate offerte importanti per esempio per Milinkovic, non fu venduto perché non ci sarebbe stato il tempo per sostituirlo in modo adeguato. Uno, dal punto di vista economico, forse dovebbe vendere al momento migliore del giocatore.

Per Sarri: cos'è mancato per fare il salto di qualità?

Non ho parlato di fallimento, nella parte finale della stagione non vedevo più la forza emotiva della prima parte. Il fallimento è un'altra cosa. Intendevo l'impatto emotivo, nel finale era diventata una squadra normale. Può anche darsi che le energie nervose erano al lumicino. Probabilmente hanno viaggiato su dei livelli che erano al limite. Si sta parlando di un gruppo di giocatori che erano arrivati a un'età molto elevata, i giocatori nel loro percorso arrivano a un certo momento che sentono la necessità di cambiare, così come la società. I cicli finiscono. Iniziarne uno nuovo non è così semplice.

Per Lotito: lo sponsor può essere una crescita per la società?

Stiamo lavorando in questo senso, abbiamo dato priorità ad allestire certe strutture per la pubblicità e per gli sponsor. Abbiamo creato radio, tv, app che possono consentire a noi sul mercato di avere nuovi sponsor. In passato abbiamo avuto Binance che ha pagato puntuale con cifre importanti. Non metto un marchio sulla maglia per 1/2 milioni, svilisco il valore del mercato. La Lazio secondo voi era giusto che partecipasse alla Conference league? Non era una competizione a cui aspiravamo, deve averne diverse. Ci è saltata l'Europa League e ci è entrata la Roma che ci stava sotto 15 punti. Alla Lazio è successo qualcosa: ci siamo spenti? Ai posteri l'ardua sentenza.

Per Lotito: quando la Lazio potrà tornare a fare mercato?

La Lazio sta lavorando per correggere l'impianto tecnico-agonistico della squadra. Se ci chiedono tutti i nostri giocatori, significa che la squadra non è male. Parlavano male di Tchaouna, e l'abbiamo venduto a 15 milioni. Abbiamo ritenuto non vendere i nostri calciatori nonostante le tante richieste per tanti motivi, sia per rispetto per l'allenatore e sia perché la Lazio non ha bisogno di cassa. Abbiamo impostato un ragionamento di crescita di un certo tipo. Se poi dei calciatori verranno considerati non idonei, saranno ceduti e sostituiti con alcuni più funzionali. Abbiamo il mercato invernale in cui ci troveremo a parlare di altro. La Lazio lavorerà per operare a gennaio.

Per Sarri: sui ballottaggi dei vari ruoli? In porta, in regia e al centro dell'attacco...

In 14 non si può giocare. Ci saranno 3 giocheranno un po’ di più, 3 di meno. Pensare a una gerarchia dopo 8-9 giorni è una follia. Ora ci sono quelli che entrano subito in condizione e quelli che necessitano di più tempo. Sarebbero giudizi prematuri. Provstgaard? Ha una grande dedizione al lavoro. Anche lui deve mettere a posto alcuni difetti.

Per Lotito: la gente spesso ce l'ha con lei per la scarsa empatia.

Si ha la sensazione di un presidente che non esprime pathos. Questo mi ha sempre salvaguardato, vengo da un ambiente in cui mi hanno detto di portare l’impermeabile d’estate e d’inverno. Per alcune cose mi batto fino alla morte. Per altre che sono velleitarie io ho sento la responsabilità di proseguire il percorso dei miei predecessori. La Lazio è un ente morale. Il calcio deve fare questo, trasmettere i valori del rispetto.

Per Sarri: Insigne è un desiderio?

La lista dei desideri l’ho cancellata dopo il blocco del mercato. Penso solo a migliorare la squadra che ho, altrimenti sposterei l’attenzione a qualcosa che non mi fa comodo. Lorenzo mi ha dato tantissimo, ora da quello che mi dice il presidente certe possibilità non ci sono.

Per Sarri: che derby sarà contro Gasperini?

Le partite contro Gasperini sono sempre dure e difficili, non è detto che alla Roma abbia tutte le caratteristiche dell’Atalanta. Contro di lui era dura, poi ogni tanto attraversava il momento di down. Le ultime 10 partite con Gasperini sono state sempre vittorie o sconfitte, non mi ricordo pareggi. Il derby è la partita più costosa dal punto di vista emotivo, dopo i derby sono stato un giorno a letto, ti prosciuga. Spero di riprovare le stesse emozioni.

Per Sarri: cosa servirebbe alla Lazio? Stessa idea rispetto a un mese fa?

Va fatta una valutazione corretta, una persona intelligente può cambiare le opinioni sui giocatori se li vede da vicino. Può darsi che in 4 mesi le idee cambino rispetto a Castiglione della Pescaia. Penso che succederà. Ora ci vuole grande attenzione a dare giudizi.

Per Sarri: un commento sul ritiro a Formello, come ha vissuto il ritiro a casa senza tifosi? Se per il prossimo anno avesse voce in capitolo, direbbe al presidente di tornare fuori o rimarrebbe a Formello?

La tendenza è fare il ritiro nei centri sportivi. Le richieste di tecnici e calciatori sono cambiati. Ora i calciatori vogliono macchinari che negli ambienti dei ritiri non si possono trovare. A volte non si trovano nemmeno i terreni giusti. Non è una tendenza della Lazio. Ci stiamo trovando bene. L’ideale sarebbe avere un bagno di folla ogni 3-4 giorni, sentire anche l’affetto dei tifosi.

Per Sarri: può derogare dal 4-3-3?

Non mi ha colpito dal punto di vista tattico, ma l’energia che sprigionava in campo a livello nervoso e mentale. Quello che ho detto della Lazio di Baroni era questo, non ho mai parlato di aspetti tattici. A me riesce un calcio diverso, può essere meglio o peggio. A Baroni veniva contestato il 4-2-3-1, che non proteggesse i mediani. Ora a me diranno di levare un centrocampista. Duro parlare con tutti. Belahyane stiamo cercando di farglielo fare, tra un mese vedremo se lo potrà fare o meno. Ha una buona gestione del pallone.

Per Sarri: vuole chiudere la carriera alla Lazio?

L’ho sempre detto, nella vita poi ci sono momenti più importanti del calcio. Ho attraversato uno di quei momenti. Mi affascina allenare una squadra con un’eta media bassa, ce l’ho da anni questo Il Psg ha dato una lezione a tutti, ha dato via le stelle, comprando giocatori giovani forti, pagandoli tanto. Ha perso con il Chelsea? Io parlavo della Champions, non di una buffonata estiva.

Per Sarri: Cataldi capitano? Che ruolo avrà?

Marusic ci tiene un attimo meno di Cataldi che è cresciuto qui. Io a differenza di altri allenatori non do troppa importanza alla fascia. Di solito è quello che ha più presenze e anni.

Per Sarri: prima ha parlato di alibi da allontanare.

Se si creano alibi, non si dà il massimo. Poi il 100% delle proprie possibilità non so dove ci potrà portare. Se sono da 7 e do il 100%, arrivo a 7,1 e faccio grandi cose. Ma se ci sono 7 squadre da 8, allora arrivo ottavo. La squadra deve essere un condensato di umiltà e determinazione.

Per Sarri: l’obiettivo della Lazio?

L’obiettivo di divertirsi è per i giocatori, va a innescare tutti gli altri. Per divertirsi la domenica bisogna lavorare tanto durante la settimana, vuol dire avere controllo della partita ed equilibrio tattico, quindi tanto lavoro in campo in settimana.

Per Sarri: non dichiarare un obiettivo preciso potrebbe creare un cortocircuito con le aspettative dei tifosi?

Non vuol dire non porsi un obiettivo, ma dire diversamente sarebbe una risposta casuale. Dobbiamo essere focalizzati su di noi invece di sbandierare una posizione. Se l’obiettivo è troppo facile non sei credibile, se troppo difficile è la stessa cosa. Dopo l’andata magari ce ne potremo dare uno materiale.

Per Sarri: come sta impostando la stagione senza il turno settimanale?

Pensa che con il Chelsea dopo la coppa non abbiamo mai perso, mentre lo abbiamo fatto quando avevamo la settimana intera. In un momento di costruzione poter lavorare tutta la settimana potrebbe essere importante. Spero duri poco. Io sono un antesignano, mi lamentavo del calendario, ora lo danno tutti, pure Guardiola che ha ragione. Io invece mi lamentavo. Però l’adrenalina un po’ manca, giocare in Europa è sempre bello. Speriamo di tornare a farlo presto.

Per Sarri: c’è una programmazione pluriennale con la società per gli acquisti?

Non mi importa dell’aspetto economico, se potessi farei spendere 1 miliardo di euro. Programmare gli acquisti dei prossimi anni è eccessivo, spero che si possa fare per gennaio quando avremo le idee più chiare. Vedo un impegno tale che nessuno meriterebbe il taglio, ma sarà inevitabile. Poi dovremo metterci a vedere le scadenze dei contratti, capire dove ci saranno le carenze tecniche e dopo dove intervenire.

Per Sarri: la preoccupazione e il pregio della Lazio?

La squadra ha potenzialità e buoni doti fisiche, in una partita insignificante come con la Primavera, abbiamo avuto tanti giocatori con pochi sopra a 30 all’ora. Non era successo nell’anno del secondo posto. Abbiamo gamba per accelerazioni importanti. L’aspetto meno positivo è che vedo giocatori acerbi dal punto di vista tattico, dobbiamo aumentare la loro conoscenza.

Come stanno Isaksen e Dia?

Isaksen mononucleosi, che si negativizzi. Roba di 7-8 gion. Dia ha perso un colpo, fatto risonanza ieri, escluse lesioni tendine e ossee.oggi ha ripreso a corrucciare.

Zaccagni rimane capitano?

Se la squadra lo vuole, sì.