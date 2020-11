RIVIVI LA DIRETTA - Torino-Lazio 3-4: Caicedo regala tre punti nel finale

Serie A TIM 2020-2021 - 6ª giornata

Domenica 1º novembre 2020, ore 15:00

Stadio Olimpico Grande Torino di Torino

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Lynetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disp.: Rosati, V. Milinkovic, Segre, Gojak, Ansaldi, Singo, Edera, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Vianni, Buongiorno. All.: Marco Giampaolo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Franco, Novella, Ndrecka, Czyz, Leiva, Cataldi, Akpa Akpro, Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. di Padova)

Assistenti: Tegoni - Paiardini

Quarto uomo: Prontera

V.A.R.: Massa

A.V.A.R.: Alassio

FINE SECONDO TEMPO

90'+7'- È FINITAAAAA! LA DECIDE CAICEDO, LA LAZIO VINCE 4-3!

90'+6' - Toglie la maglia Caicedo nell'incredibile esultanza con Inzaghi che lascia correndo la panchina. Giallo per il colombiano, ma è un'ammonizione dolcissima.

90'+6' - CAICEDOOOOOOOOOOO! CAICEDOOOOOOO! 4-3 LAZIOOOO! Incredibile palla in area della Lazio, col colombiano che lotta anche quando la palla sembra persa, invece in mezzo a quattro la mette dentro sotto le gambe di Sirigu.

90'+4' - Importante calcio di punizione conquistato da Leiva per fallo di Rincon. Ora tutti in the box.

90'+5' - IMMOBILEEEE! 3-3! Sirigu spiazzato, la Lazio la riprende. Ora ci saranno almeno tre minuti e mezzo da giocare.

90'+4' - Rigore per la Lazio e giallo per Nkoulou.

90'+2' - Chiffi al Var, si aspetta l'esito.

90'+1' - Immobile calcia in area, colpendo il gomito di Nkoulou poi la mano di Lyanco. Chiffi lascia proseguire, ora aspetta il Var.

90' - Cinque minuti di recupero.

88' - Proteste di Immobile troppo veementi, Chilli lo ammonisce.

87' - Il Torino è in vantaggio! Clamoroso errore di Hoedt che regala palla al Torino con un errore in disimpegno: spallata di Lukic all'olandese, che fa scorrere troppo palla dopo una rimessa laterale di Milinkovic. Tutto solo il serbo davanti a Reina trasforma.

85' - Hoedt tampona Lukic, scattato in ripartenza: ammonito il difensore olandese.

84' - Prova a palleggiare il Toro per contenere nella propria metà campo una Lazio che rifiata, forse stanca. Ultimi minuti scolastici, coi due portieri mai impegnati.

80' - Fares non sta bene, esce zoppicando: dentro Cataldi.

76' - È la Lazio che sembra aver più voglia di vincere in campo: squadra di Inzaghi che attacca con tanti uomini, ma negli ultimi minuti pochi rischi per Sirigu.

75' - Non ce la fa Belotti, ko il Gallo. Al suo posto entra Bonazzoli.

73' - Inzaghi sceglie la carta Caicedo, richiamato in panchina Correa.

70' - Giampaolo manda in campo Singo e Nkoulou, fuori Vojvoda e Verdi.

69' - Alza i giri la Lazio, da destra a sinistra. Interessante cross di Fare, manca la stoccata Correa poi Vojvoda si salva in corner.

66' - Problema al ginocchio destro per Belotti e gioco che si ferma per qualche istante. Da valutare le condizioni del Gallo.

63' - Lazio che ne ha di più dal punto di vista fisico, schiacciato il Toro nella propria metà campo.

60' - Si salva sulla linea il Torino, stavolta la chance è per la Lazio: con Akpro che si ritrova il pallone sui piedi nel cuore dell'area, ma Vojvoda salva Sirigu già battuto.

58' - Finisce la gara di Muriqi, è il momento di Immobile.

55' - Clamoroso palo di Verdi. Il solito Belotti ad accendere il Toro, fa tutto lui in area poi apparecchia per Verdi in area che deve solo appoggiare in rete. Il palo però salva la Lazio, che chance sprecata.

52' - Confermato con il gol il buon avvio della Lazio subito dopo l'intervallo. Ma il Torino non si disunisce, prosegue con lo stesso spartito che l'ha visto passare nel primo tempo.

48' - MILINKOOOOOOVICCCC! IL PAREGGIO DELLA LAZIOOOO! Si rimette subito in carreggiata la squadra di Inzaghi con una pennellata del Sergente: calcio di punizione battuto dal serbo dal limite, che beffa Sirigu sul suo palo. 2-2.

47' - Buon avvio di ripresa della Lazio, alzando subito i ritmi e conquistando un buon calcio di punizione dal limite.

46' - Di nuovo in campo Torino e Lazio, con la squadra di Inzaghi chiamata a reagire allo svantaggio. Proprio i biancocelesti fanno girare il primo pallone della ripresa.

SECONDO TEMPO - Doppio cambio prima della ripresa: rimangono negli spogliatoi Pereira e Parolo, dentro Akpa Akpro e Lucas Leiva.

FINE PRIMO TEMPO

45'+1' - Duplice fischio e squadre nel tunnel per l'intervallo.

45'+1' - Bella palla di Rincon a liberare Belotti, che va a calciare in area ma stavolta è impreciso. Bandierina che poi si alza, ma dal replay la posizione del Gallo era regolarissima.

44' - Un minuto di recupero.

43' - Ammonito Pereira, fallo a metà campo su Linetty.

38' - Grande rischio della Lazio, graziata da Chiffi e dal Var per una situazione al limite in area di rigore: ingenuo Luiz Felipe a intervenire su Verdi, con il contatto che sembra netto.

35' - Tre gol in mezz'ora e un avvio sprint da parte di entrambe le squadre. Il Toro l'ha ribaltata, ora concede i possesso alla Lazio serrando gli spazi. Inzaghi chiede ai suoi la lucidità di reagire a uno svantaggio improvviso dopo un buon break iniziale.

30' - Va al tiro Pereira, da fuori, dopo un'azione elaborata da Milinkovic a cercare la testa di Muriqi. La conclusione dell'ex United è fuori misura con l'esterno destro.

28' - Prova a scuotersi la Lazio cercando sempre la giocata sull'esterno sinistro. Sul ribaltamento di fronte, fondamentale il recupero in scivolata di Luiz Felipe a interrompere l'azione di contropiede orchestrata da Verdi.

24' - La ribalta il Torino: 2-1! Belotti calcia trasforma il rigore conquistato pochi minuti prima. Rigore della paura del 'Gallo', con Reina che aveva intercettato coi piedi la traiettoria dell'avversario.

23' - Belotti conquista un calcio di rigore. Pereira incrocia la traiettoria di Belotti: Chiffi ci pensa, poi fischia il penality.

21' - Patric! Che spreco dello spagnolo. Bell'azione della Lazio con Muriqi ad allargare su Acerbi: il traversone pesca ancora tutto solo in area Patric che cerca la forza, non la precisazione, e con la porta spalancata manda fuori.

19' - Ha pareggiato il Torino con Bremer! Corner dalla sinistra, Acerbi perde totalmente la marcatura, col Bremer bravo in torsione a battere Reina. Tutto da rifare per la Lazio.

18' - Linetty! Slalom gigante in area di rigore laziale. L'ex Samp fa tutto da solo, troppo morbidi Patric e Parolo. Il tiro del centrocampista è disinnescato da Reina in corner.

15' - GOOOOOOOL DELLA LAZIOOOOOOOO! PEREIRAAAA! La sblocca l'ex United all'esordio da titolare. Lancio di Milinkovic a cercare Muriqi leggermente defilato in area, il traversone del kosovaro giunge dall'altra parte dove Patric è bravo a vedere Pereira al centro. Collo destro a cercare il palo più lontano e vantaggio Lazio.

10' - Verdi dai 30 metri calcia la punizione direttamente in porta, ma il suo tiro termina ampiamente alto.

9' - Torino sempre più in palla, trascinata dal solito infinito Belotti. Il capitano granata subisce fallo da Parolo, in ritardo, dopo lo scarico in mezzo. Nell'azione precedente, la Lazio gestisce male una potenziale occasione prima con Pereira, poi con Fares.

6' - Lazio spesso imprecisa sia in fase di impostazione quanto in ripartenza. Tanti errori, col Torino in costante pressione già al secondo calcio d'angolo.

5' - Corner per il Toro dopo l'ultima deviazione di Patric sull'attacco di Belotti. Pallone comodo tra le braccia di Reina.

3' - Meitè trova lo spazio per calciare da fuori col mancino, ma il tiro è totalmente fuori misura, ampiamente fuori dallo specchio della porta difesa da Reina.

2' - Primo fallo della gara fischiato a Muriqi, con la Lazio che non rinuncia mai al disimpegno basso in uscita. Dai primi movimenti d'avvio da notare la posizione di Milinkovic, ad agire da mezzala sinistra, con Pereira ad occupare la mattonella destra.

1' - Comincia la gara col Toro che fa girare il primo pallone della gara, attaccando da sinistra verso destra.

PRIMO TEMPO

14.58 - Lazio già in campo, insieme alla terna arbitrale. Squadra di Inzaghi in completo fluo da trasferta, classico granata per il Torino di Giampaolo.

14.55 - Squadre che hanno ultimato il riscaldamento e già pronte nel tunnel per l'ingresso in campo scaglionato. La Lazio di Inzaghi è chiamata a risalire la classifica che la vede lontana dalla testa, con soli 7 punti in classifica.

14.50 - Giampaolo ripropone gran parte dell'undici granata che ha pareggiato contro il Sassuolo. Dopo il turnover di Coppa Italia, Sirigu torna in porta e Belotti è il punto di riferimento offensivo: insieme al Gallo, ci sono Verdi e Lukic. Linetty è recuperato e completa la mediana con Meité e Rincon, dietro ci sono Bremer e Lyanco, Nkoulou in panchina. Sulle fasce agiranno Vojvoda e Rodriguez.

14.45 - Torino e Lazio scendono in campo in questa domenica pomeriggio. I biancocelesti, dopo il focolaio da Covid-19 scacciato da Formello, hanno effettuato i tamponi con diversi esiti negativi: allora tanti recuperi per Inzaghi, esordio dal primo minuto per Pereira e Muriqi. Immobile partirà dalla panchina. Giampaolo schiera il 4-3-1-2 con Lukic tra le linee a supporto di Verdi e Belotti. Ecco le formazioni ufficiali:

14.40 Gentili lettori de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti alla diretta testuale di Torino-Lazio, match valido per la 6a giornata del campionato italiano di Serie A!