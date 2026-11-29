© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista di Antonio Candreva sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati, tra cui l’arrivo alla Lazio venendo bollato come romanista prima di conquistare l'affetto della piazza. Di seguito le sue parole.

“Giocavo senza continuità, poi sono arrivati la Lazio e Reja. I tifosi mi bollarono come romanista perché avevo parlato bene di Totti e De Rossi. Fui accolto con uno suiscione con su scritto ’Benvenuto all’inferno’, e a Formello me ne di dissero di tutti i colori. I compagni mi protessero”.

“La svolta il 7 aprile 2012. Segnai dopo 10 minuti e andai sotto la Curva Nord. Fu una liberazione. Non ho mai pensato di andare via, non sarebbe stato da me. L’affetto che ho ricevuto alla Lazio non l’ho mai provato da nessun'altra parte. Ho vissuto anni straordinari. Resta il rammarico di aver perso tre finali”.