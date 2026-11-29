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RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è una delle vere certezze della Lazio di Gattuso. Il portiere greco è decisivo anche nel match contro il Torino, dove tiene a galla i suoi almeno una volta per tempo. La squadra biancoceleste continua a volare anche per merito delle sue parate, e i quotidiani hanno scelto nuovamente di premiarlo. Ecco le sue pagelle.

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