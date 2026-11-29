Lazio, Mandas ormai è una certezza: le sue pagelle dei quotidiani
29.11.2026 11:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è una delle vere certezze della Lazio di Gattuso. Il portiere greco è decisivo anche nel match contro il Torino, dove tiene a galla i suoi almeno una volta per tempo. La squadra biancoceleste continua a volare anche per merito delle sue parate, e i quotidiani hanno scelto nuovamente di premiarlo. Ecco le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 8
IL MESSAGGERO - Mandas 8
GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7
CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7
TUTTOSPORT - Mandas 6,5
LA REPUBBLICA - Mandas 7
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Roma, classe 2001. Parto da Scienze Politiche e arrivo a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato.