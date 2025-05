Lazio da Nazionale? Spalletti guarda anche Romagnoli e Pellegrini: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra campionato e Nazionale, la Lazio si divide. La gara contro l'Empoli sarà una tappa importante anche per quanto riguarda le prossime convocazioni dell'Italia, che a giugno inizierà il girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Il ct Spalletti infatti sarà presente al Castellani per visionare alcuni calciatori.

Oltre a Zaccagni e Rovella potrebbero esserci delle sorprese. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non è da escludere la possibilità per Romagnoli se Buongiorno e Calafiori non dovessero recuperare per il mese prossimo. Lo stesso vale per Luca Pellegrini, che non può essere trascurato in vista delle alternative da scegliere a Dimarco nel 3-5-2.

Nell'Empoli, invece, occhio a Fazzini, nel mirino di Baroni a gennaio, e Marianucci, giovane visionato anche lui da tempo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.