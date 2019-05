Lazio, la crescita di Rocchi: ecco quale categoria guiderà

Ha vinto il titolo regionale con la Lazio Under 14, ora la seguirà nella crescita. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Tommaso Rocchi sarà il nuovo allenatore dell’Under 15. Salto di una categoria, per affrontare le categorie nazionali insieme ai ragazzi che ha condotto alla vittoria in finale contro la Roma. Il presidente Lotito per lui vuole un percorso stile Inzaghi, con l’esperienza nel settore giovanile per poi arrivare un giorno sulla panchina della prima squadra. Rimane in bilico Bonacina, in scadenza di contratto: avrà un colloquio con il ds Tare, decisivo per il suo futuro e quelle della Primavera. Per il resto il quadro dovrebbe essere completato da Ruggeri con gli U17, Alboni U16, Gonini U14.

