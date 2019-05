Calciomercato Lazio, si decide il futuro di Guerrieri: possibile prestito

LAZIO - Un ragazzo d'oro, considerato fino a qualche anno fa uno dei migliori prodotti del settore giovanile della Lazio. Guido Guerrieri non ha passato un anno facile, la scomparsa del padre lo ha segnato profondamente. Tra le tante difficoltà però è riuscito a rialzarsi. Il 20 maggio ha potuto finalmente esordire in Serie A, in occasione della partita contro il Bologna terminata 3-3. Una ricompensa frutto del lavoro costante che ha svolto in queste due stagioni insieme a Grigioni. Il ruolo di terzo portiere alla Lazio però, comincia ad andargli stretto. L'esperienza al Trapani in Serie B nella stagione 2016/2017 non andò benissimo, due anni dopo però Guerrieri si sente pronto per provare una nuova esperienza con l'obiettivo di tornare più forte di prima. Ha ancora 23 anni e tanto tempo davanti a sé. Ecco perché quest'estate la Lazio, insieme al suo entourage, proverà a trovargli una sistemazione in prestito. Una sua partenza aprirebbe degli interrogativi su chi ricoprirà il ruolo di terzo portiere la prossima stagione: dal prestito alla Casertana tornerà Marius Adamonis, ma c'è anche la possibilità Marco Alia, classe 2000, portiere della Primavera che dalla prossima stagione sarà fuoriquota.



