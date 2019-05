Calciomercato Lazio, Biraschi piace ancora: nuovo tentativo col Genoa

Non è un'ipotesi tramontata quella di vedere Davide Biraschi con la maglia della Lazio. Il club capitolino aveva già sondato il terreno diverse volte nelle precedenti sessioni di mercato fermandosi davanti alle pretese di Preziosi. Il giocatore piace alla società biancoceleste, quest'anno si è riconfermato mettendo alle spalle un'altra ottima stagione. Romano di nascita, Biraschi è nel pieno della sua maturità calcistica (compirà 25 anni il prossimo 2 luglio). Quest'anno ha messo insieme 34 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, conservando il posto da titolare sia con Ballardini, che con Juric e Prandelli. Il difensore ha rinnovato il suo contratto la scorsa estate prolungandolo fino al 2022. Lotito e Tare, stando a quanto raccolto in esclusiva da Lalaziosiamonoi.it, sono pronti a trattare nuovamente con Preziosi in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono fra le due società. Se il Genoa non dovesse sparare alto (la Lazio lo valuta intorno ai 7/8 milioni), potrebbe essere Biraschi il primo rinforzo per la difesa.



